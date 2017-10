Natal Luz de Gramado prevê concluir estrutura na véspera do primeiro desfile 

Turismo 25/10/2017 | 16h21 Atualizada em

A abertura do 32º Natal Luz de Gramado será nesta quinta-feira na Rua Coberta, a partir das 19h, com apresentação da orquestra da cidade. A organização da GramadoTur corre contra o tempo para montar todas as estruturas para os espetáculos após o temporal da semana passada. De acordo com o presidente da autarquia, Edson Nespolo, a Rua Coberta e o espaço do show de acendimento em frente ao Palácio dos Festivais ficarão prontos para o início da programação. As informações são da Gaúcha Serra.

A principal expectativa, no entanto, é para O Grande Desfile de Natal, na ExpoGramado, marcado para domingo, às 21h30min. Na quinta-feira da semana passada, a cobertura que estava sendo montada foi derrubada pelo temporal.

A empresa que havia sido contratada para a montagem não tinha condições de fazer uma nova estrutura e outra empresa habilitada começou a refazer a cobertura no final de semana. Os arcos já foram reerguidos, mas ainda falta a colocação das lonas e a montagem das arquibancadas.

_ A gente poderia ter cancelado o primeiro desfile, mas vamos conseguir aprontar tudo até sexta-feira à noite ou sábado de manhã, dependendo das condições climáticas _ aponta Nespolo.

A decoração da cidade também está sendo finalizada. Na Rua Coberta, a decoração está concluída, segundo a organização. Equipes finalizam as árvores com lâmpadas nos canteiros da Avenida Borges de Medeiros e ruas centrais. As rótulas só dependem de alguns ajustes na decoração. Entre os destaques estão o Papai Noel e a Mamãe Noel colocados junto ao Pórtico de entrada da cidade.

Para a abertura nesta quinta-feira são esperada cerca de 5 mil pessoas, conforme a GramadoTur.