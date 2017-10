Namorados mortos em acidente no interior de Caxias do Sul serão enterrados nesta segunda

Luto 16/10/2017 | 08h02 Atualizada em

Os corpos dos namorados Bruna Gomes Rech, 16 anos, e de Gelson Vieira Barros, 21, mortos num acidente na tarde de domingo no interior de Caxias do Sul, são velados juntos na manhã desta segunda-feira na Capela Mortuária do bairro Ana Rech. O casal estava numa motocicleta que colidiu com um Corolla na Estrada Municipal Água Azul, na localidade de Santa Lúcia do Piaí. Outras duas pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade.

Conforme familiares, os jovens estavam juntos há pouco mais de um ano. Bruna, que estudava na Escola Dr. Assis Antônio Mariani, no bairro Jardim Eldorado, costumava aproveitar as horas livres para acompanhar Gelson nos passeios de motocicleta pela região. Nas redes sociais do rapaz, a paixão por moto era retratada em quase todas as postagens, tanto que, assim que conseguiu fazer a Carteira Nacional de Habilitação, já comprou o veículo.

— Era o único meio de locomoção que eles tinham. Então, estavam sempre de moto. Passeavam bastante, era só ter um pouco de sol que já saiam. É triste perdê-los assim, tão jovens, com uma vida toda pela frente. Ainda é difícil até de acreditar que eles não estão mais aqui — lamenta o tio de Bruna, Mauri André Rech.

E foi justamente num dia ensolarado, propício para passeios, que o casal perdeu a vida precocemente. O acidente ocorreu em uma curva, quando o Corolla seguia em direção a Santa Lúcia de Piaí. No sentido contrário vinha um grupo de motocicletas. De acordo com testemunhas, foi neste momento que Gelson teria perdido o controle da moto, colidindo na lateral dianteira do carro. Os dois tiveram os corpos arremessados a uma distância de quase 20 metros do ponto do acidente e morreram na hora.

O velório dos jovens ocorre até as 15h. Depois, Bruna deve ser sepultada no Cemitério da Sociedade de Ana Rech e Gelson no Cemitério Público Municipal.