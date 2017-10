Mudança de setores da prefeitura de Caxias para Maesa começa nesta semana

Prédio Histórico 16/10/2017 | 13h58 Atualizada em

Passada a Feira do Livro de Caxias do Sul, a Secretaria Municipal da Cultura se volta para o projeto de ocupação do antigo prédio da metalúrgica Abramo Eberle S/A, conhecido como Maesa. De acordo com a secretária Adriana Antunes, equipes trabalham para finalizar nesta semana a parte estrutural do espaço de cerca de 400 metros quadrados que vai abrigar a Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural (Dipahc) e o posto de monitoramento 24 horas da Guarda Municipal. As informações são da Gaúcha Serra.

A previsão, segundo a secretária, é terminar esta parte, que inclui a instalação da fibra ótica, para iniciar a mudança de mobiliário.

- Pretendemos transferir os móveis no final dessa semana ou no máximo até segunda-feira que vem - aponta Adriana.

Com isso, a expectativa é cumprir o cronograma de transferência dos setores e de pessoal até o final do mês de outubro. São cerca de seis pessoas lotadas no Dipahc e outras quatro do monitoramento. Os servidores ficarão no espaço que era ocupado pela antiga loja da Voges, que ainda utiliza outro espaço do prédio da Maesa.

O próximo passo, segundo Adriana, é o lançamento da licitação para ocupar a área onde funcionou uma academia na Maesa e deve servir de base para a transferência de toda a estrutura da Guarda Municipal. A previsão é que esta mudança ocorra ao longo do ano que vem.