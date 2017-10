Motoristas do Uber protestam, em Caxias, contra projeto de lei que regulamenta serviços de transporte

Transporte 30/10/2017 | 11h00 Atualizada em

Uma fila quilométrica foi formada por motoristas do aplicativo Uber nas ruas centrais de Caxias do Sul na manhã desta segunda-feira. Eles protestam contra o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 28, que tramita no Senado, e que regulamenta os serviços de transporte remunerado individual por meio de aplicativos como o próprio Uber, 99 e Cabify. A estimativa é que mais de 300 carros tenham participado do ato.

Conforme os motoristas a mobilização ocorre em todo país na manhã desta segunda-feira. Em Caxias, a concentração iniciou por volta das 8h, nos Pavilhões da Festa da Uva. Depois das 9h, a fila de carros saiu pela Rua Ludivico Cavinatto, seguindo pela Perimetral Norte e Avenida Júlio de Castilhos. A movimentação era lenta, mas sem bloqueios.

— Esse movimento todo é para que os senadores votem não a esse projeto. Se a PL for votada do jeito que está, vai barrar nossos aplicativos no país. Não vai mais existir mais nada — explica Dorian Freitas, motorista do aplicativo há 10 meses.

— Eu sou bem a favor desta paralisação, porque se houver a aprovação, olha só quantas pessoas vão ser prejudicadas. Muitos vão ficar sem emprego — reforçou Roberto Bitencourt, natural de Porto Alegre e que oferece o serviço há mais de um ano.

O projeto determina uma série de exigências para que esse tipo de serviço possa funcionar, incluindo a obrigatoriedade de placa vermelha e uso de taxímetro. Outra mudança seria que os veículos possam trafegar somente no mesmo município. Em Caxias do Sul, a regulamentação do Uber e outros aplicativos ainda tramita na Câmara de Vereadores.

A previsão é quem a carreata siga até depois das 11h, pelas ruas centrais, até a Alfredo Chaves. A Guarda Municipal e a Fiscalização de Trânsito orientam o trânsito durante a passagem dos veículos.

No dia 17, uma carreata reuniu cerca de 300 taxistas que são a favor as alteração na lei.