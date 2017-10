Motociclista morre em acidente na BR-470, em Veranópolis

Trânsito 01/10/2017 | 12h09 Atualizada em

Uma mulher de 24 anos morreu em um acidente na BR-470, em Veranópolis, por volta das 22h deste sábado (30). Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Bento Gonçalves, que atendeu a ocorrência, o condutor de um veículo Ford Focus com placas de Veranópolis trafegava pela rodovia próximo a empresa Oleoplan quando invadiu a pista contrária e chocou com uma motocicleta.

A condutora da moto, com placas de Passo Fundo, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no caminho ao hospital. O condutor do Focus fugiu do local do acidente sem prestar atendimento, mas foi identificado por testemunhas. Ele tem 24 anos e é natural de Nova Prata.

A PRF não divulgou os nomes dos envolvidos no acidente.