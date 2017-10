Morre terceira vítima de acidente na VRS-865, em Picada Café

Trânsito 10/10/2017 | 12h01 Atualizada em

Morreu na madrugada desta terça-feira a terceira vítima fatal do acidente na VRS-865, em Picada Café. João Carlos Klein, 60 anos, era motorista de um Gol, com placas de São Leopoldo, que se envolveu em uma colisão no KM 1,5, no bairro Lichtental, na tarde de domingo. Na ocasião, outras duas pessoas morreram. Klein estava internado na UTI do Hospital Pompéia, em Caxias do Sul.

O acidente envolveu dois carros do modelo Volkswagen Gol (um de Ivoti e outro de São Leopoldo) e um Renault Logan, que não conseguiu desviar da primeira colisão. Uma das vítimas fatais foi identificada como Richardson Kauan de Souza Soares, de 19 anos. Ele era condutor do carro com placas de Ivoti e morreu no local. A namorada dele, Patrícia Pivatto, 18, ficou ferida e foi encaminhada ao hospital de Gramado.

Leia mais

Acidente deixa duas pessoas mortas na VRS-865, entre Picada Café e Presidente Lucena

Homem morre atropelado em Bom Jesus e motorista foge sem prestar socorro

Quatro pessoas morrem em acidente na ERS-129, em Dois Lajeados

A segunda vítima fatal, identificada como Rosângela Elisabeth de Oliveira Klein, 56, estava no Gol branco com placas de São Leopoldo, conduzido por Klein. No carro ainda havia ainda outra caroneira, identificada como Ana Cristina Lindner, 27, também teve ferimentos graves e foi transferida para o hospital de Novo Hamburgo.

O motorista do Logan, por sua vez, teve ferimentos leves e recebeu atendimento na emergência do posto de saúde.