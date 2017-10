Moradores de Forqueta, em Caxias, fazem novo protesto com boneco na ERS-122

Mobilização 17/10/2017 | 20h13 Atualizada em

Comunidade de Forqueta volta a protestar por melhorias no acesso ao bairro pela ERS-122 com o boneco "Bépi Forqueton"

Comunidade de Forqueta volta a protestar por melhorias no acesso ao bairro pela ERS-122 com o boneco "Bépi Forqueton" Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

O acesso ao bairro Forqueta, em Caxias do Sul, começou a semana com mais um personagem. Desde a noite de segunda-feira, o boneco Bépi Forqueton alerta os motoristas que passam pela ERS-122: "Neno, cuidado com os buraco". A iniciativa é da associação de moradores, que há mais de dois meses tenta chamar a atenção para os problemas no entroncamento com a Avenida Arthur Perottoni e em vias internas do bairro.

Leia mais:

PRE retira boneco que chamava a atenção para precariedade no acesso de Forqueta, em Caxias, e comunidade cria novo

Comunidade apela ao Neno Buracon para criticar precariedade no acesso ao bairro Forqueta, em Caxias do Sul

Esse é o quinto personagem criado pela comunidade de Forqueta para protestar. No final de julho, o boneco Neno Buracon, caracterizado como um trabalhador rural, foi colocado às margens da rodovia. A ideia era pedir o recapeamento da pista, a instalação de um semáforo e melhorias para aumentar a segurança da entrada pela ERS-122. Depois que o boneco foi retirado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar por distrair os motoristas, conforme o órgão, a comunidade criou a Nena Sinaleira. Ela foi colocada no mesmo lugar que o boneco anterior, com uma placa que brincava: "Neno, foi buscar a sinaleira?". Após nova retirada, a comunidade apelou para mais dois bonecos, colocados na sacada de um prédio às margens da pista. Asfaltino e Sinaleide _ os "filhos" do casal _ estão acompanhados da faixa "Papai e mamãe só querem um acesso mais seguro ao bairro", que ainda pode ser vista no local, junto com toda a "família".

A criatividade e a persistência dos moradores chamaram a atenção do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), que promoveu uma reunião para tratar sobre as condições da via. Houve a promessa de obras para a melhoria do acesso e algumas operações tapa-buracos também foram realizadas. A comunidade, no entanto, cansou de promessas e soluções temporárias.

— Estamos insatisfeitos com as respostas do poder público. Aguardamos uma posição, mas todas as notícias que vêm do Estado chegam através dos meios de comunicação. Não sabemos qual é o plano ou se tem projeto — reclama o presidente do bairro, Dagoberto dos Santos Júnior.

Mesmo saturados, a ideia dos moradores é continuar protestando. Os cinco bonecos podem ganhar ainda mais familiares.

— A comunidade está se organizando bastante no sentido de manter essa manifestação cultural. Também pensamos em manifestações maiores, se necessário, mas nossa ideia por enquanto é apaziguar. Mas queremos uma resposta — reitera.

O presidente do bairro descarta, no entanto, interromper a via como forma de protesto.

— Queremos nossos direitos e não temos como tirar o dos outros.

Antes de ir para a 122, Bépi Forqueton foi usado para chamar a atenção dos buracos na Rua Severino Generosi, via interna do bairro. O boneco foi transferido para a rodovia após as chuvas voltarem a danificar a pista.

Paliativos estão em andamento, obras definitivas ainda não têm prazo

O Daer informa que está retomando as obras de recapeamento nas estradas da região, interrompidas durante as chuvas do último feriadão. De acordo com a assessoria do órgão, os trabalhos de manutenção se iniciaram pelo km 40 da ERS-122, em São Vendelino, e seguem em direção a Caxias do Sul por Farroupilha. Após, serão realizados no contorno do município até Bento Gonçalves. Ontem à tarde, já era possível observar caminhões trabalhando para tapar os buracos perto do acesso a Forqueta.

Os serviços são realizados pela empresa contratada Encopav. O Daer informa também que a rodovia está incluída no Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias (Crema) Bento, cujo projeto está em elaboração e deve ser concluído até janeiro de 2018. O programa prevê um ano de recuperação da pista e quatro anos de manutenção.

Até o fechamento desta edição, o órgão não informou se os planos de reformular o acesso ao bairro avançaram. Após a reunião com os moradores, em agosto, o Daer divulgou que um estudo da topografia da área estava sendo iniciado, para viabilizar a implantação de semáforos no local. Em setembro, porém, foi detalhado um novo plano, que prevê a construção de um refúgio para solucionar os problemas.

O refúgio seria construído entre o km 64 e o início do km 65, nas proximidades da antiga praça de pedágio. Conforme o departamento, a obra permitirá ao motorista fazer o retorno sem a necessidade de esperar um intervalo no fluxo de veículos no sentido em que irá ingressar. Não foram divulgadas datas para o início das obras, mas os trabalhos devem começar neste ano.

A prefeitura de Caxias afirma que tem ciência do desgaste das vias internas de Forqueta. Conforme a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a pasta está priorizando ruas de maior movimento danificadas pelas chuvas, mas vai atender a todas as demandas. No caso da Rua Severino Generosi, o Samae escavou a via para executar obras de saneamento e deve recuperar o trecho.