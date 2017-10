Montagem de estrutura danificada por temporal em Gramado será retomada neste sábado

Serra Gaúcha 20/10/2017 | 15h57 Atualizada em

A retomada da montagem da estrutura para o Grande Desfile de Natal, uma das principais atrações do Natal Luz de Gramado, será retomada neste sábado. Na manhã de quinta-feira, a armação da cobertura do desfile, que já estava sendo montada, veio abaixo depois do forte vento e chuva que atingiu toda a Serra Gaúcha nesta semana. As informações são da Gaúcha Serra.

Leia mais:

Entrega da nova delegacia da Polícia Civil fica para novembro

Prefeito de Caxias evita falar sobre convite do PDT ao PRB para aliança na disputa ao Piratini

Conforme Edson Néspolo, presidente da Gramadotur, autarquia responsável pelo evento, essa foi a única estrutura danificada. Nesta sexta, será finalizado o trabalho de limpeza para recomeçar a montagem no sábado. A armação fica bem em frente da ExpoGramado.

Néspolo afirma que há grande possibilidade de tudo estar pronto a tempo para o primeiro desfile, marcado para o dia 29 de outubro, porém, é preciso aguardar até a metade da semana que vem.

A abertura oficial da 32ª edição do Natal Luz será na próxima quinta e seguirá até 14 de janeiro.

Ingressos

Ainda segundo Néspolo, até esta sexta já foram vendidos 100 mil ingressos antecipados para as atrações pagas do Natal Luz. A expectativa da organização era atingir esse número até a abertura do evento, no dia 26.