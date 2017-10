Memória: Obra e vida do Frei Sylvio Dall'agnol

Literatura religiosa 16/10/2017 | 11h33 Atualizada em

Frade Menor Capuchinho, Sylvio Giocondo Dall’agnol nasceu em 10 de janeiro de 1929, em Paim Filho, Lagoa Vermelha. Filho de José Dall’Agnol e Amabile Bogoni, estudou o primário na escola da comunidade São Paulo, de Lajeado Pepino. Vocacionado a ser frade e padre por Frei João Crisóstomo Pilati, cursou o currículo dos Seminários Capuchinhos, em Veranópolis, Ipê, Flores da Cunha, Marau, Garibaldi e Porto Alegre.

Foto: Livro Vidário: Celebração da Vida / Reprodução

Durante sua vida, realizou inúmeros cursos em nível superior, em especial sobre Parapsicologia e Espiritualidade. Dono de uma valiosa produção na literatura religiosa, é autor de mais de 30 livros.

Seus principais serviços pastorais foram orientação de encontros de cultivo global e retiros, tendo sido cofundador da Espiritualidade de Pascoalização e Movimento Por Um Mundo Melhor.

Frei Sylvio em missão realizada na África, onde trabalhou no Império Centro-Africano Foto: Livro Vidário: Celebração da Vida / Reprodução

Além de pregar em quase todos os estados do Brasil e países de língua latina e ter sido capelão de quatro grandes hospitais de Porto Alegre, Sylvio também atuou no Sínodo da Arquidiocese da capital gaúcha. Atualmente, vive em Porto Alegre e atua, aos 90 anos, como orientador espiritual.

Uma vida escrita pela fé

Frei Sylvio recepciona o Cardeal Barbieri, em Montevidéu, no Uruguai Foto: Livro Vidário: Celebração da Vida / Reprodução

No último dia 12 de outubro, Frei Sylvio Dall’agnol lançou o livro Vidário: Celebração da Vida (Editora São Miguel, 256 págs.), sua autobiografia, na qual narra os acontecimentos dos 90 anos de vida. Entre algumas das lembranças contidas no livro, está uma missão realizada na África, onde ajudou diversas pessoas no Império Centro-Africano, e, em uma dessas situações, durante um parto difícil, doou o seu sangue para resolver uma complicada situação.

A obra perpassa por assuntos que vão desde os relatos da infância e adolescência do Frei, a realização com a espiritualidade e a vida missionária até assuntos especialmente atuais como bullying e disputas de poder. Como o autor explica, o livro é uma história "escrita nos escrínios eternos e acontecida nas fímbrias da Criação". Na foto, uma das experiências contidas no livro, quando o Frei Sylvio, em nome dos Capuchinhos do Brasil, recepciona o Cardeal Barbieri, em Montevidéu, no Uruguai.