Memória: Momentos nostálgicos da família de Zilma Vieira

Uma vida dedicada à família e muitas histórias agradáveis para serem recordadas. Num mundo carregado de oscilações sociais, Zilma Vieira Avrela, 72 anos, exemplifica com sabedoria e suave simplicidade a arte de viver com pais, filhos e netos.

De sua infância em Jaquirana, restou saudades dos belos campos e da tranquilidade de um povoado dedicado ao trabalho na agricultura e serrarias.

A mudança domiciliar veio aos 18 anos, quando a família Vieira decidiu trabalhar em Caxias do Sul. O pai, Itamar Vieira, trabalhou como pedreiro, construindo ruas e calçadas. A laboriosa mãe Dolores Cardoso tinha habilidade para as diversas atividades domésticas. Residindo no bairro Cruzeiro, Zilma conheceu o namorado Erni Avrela, com quem se casou no dia 18 de outubro de 1967.

Das lembranças da época de namoro, Zilma salienta o carinho e a parceria com Avrela, que sempre lhe buscava de lambreta, na saída da empresa Maesa. O casamento proporcionou a satisfação de ter cinco filhos: Arno, os gêmeos Marcelo e Márcio, Patrícia e Paulo.

Na fotografia que eterniza a infância em Jaquirana, estão os irmãos Zélia, Itamar, Zilma, Eloci, Jaci e Plínio Vieira.

Batizado dos gêmeos Marcelo e Márcio em 1971

Zilma Vieira Avrela possui extensas relações familiares e muitas histórias para contar. Quando veio para Caxias do Sul foi morar numa casa alugada por Angelina Avrela, que viria ser sua sogra. Foi nesta circunstância de proximidade que ficou conhecida de Erni Avrela. Os relatos são ainda mais inspiradores quando Zilma abre uma caixa com mais de mil fotografias.

Entre as imagens que despertam suas emoções, está o momento de batizado dos gêmeos Marcelo e Márcio, em novembro de 1971. Na foto, estão Erni Avrela, Zilma e os padrinhos Nelson Rama, Olga Rama, Lurdes Avrela e Francisco Prestes.

Família Avrela desfruta férias no Litoral

O passatempo recreativo no litoral norte faz parte da rotina do casal Erni e Zilma Vieira Avrela há 50 anos. Como hábito irredutível de todo caxiense, principalmente nos meses de verão, as praias viram um segundo lar dos veranistas. Zilma sempre gostou da mudança temporária, bem como apreciou o crescimentos dos filhos num ambiente que toda criança adora. Hoje, Zilma se diverte com os sete netos Rafael, Vitória, Lorenzo, Otávio, Antonia, Gabriel e Martina.

Numa das imagens registradas em 1969, percebe-se Francisco Prestes, Mari Lucia Prestes, Lurdes Avrela Prestes, Salvador Francisco Prestes e Arno com a mãe Zilma.

No próximo dia 21 de outubro, Zilma e Erni Avrela festejam 50 anos de casamento. Já no dia 11 de dezembro, a família Avrela parabeniza os 50 anos de Arno Avrela.

