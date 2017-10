Memória: Caxias na televisão a cores em 1977

Inovação 13/10/2017 | 14h37 Atualizada em

O jornal Pioneiro, na edição de 15 de outubro de 1977, anunciou a implantação da transmissão colorida da RBS TV- Canal 8. Em caráter experimental, o programa apresentado ao meio-dia recordou fatos da inauguração da emissora, em fevereiro de 1969, durante a Festa da Uva.

O apresentador Nestor Gollo teve o privilégio histórico de entrevistar Nestor Rizzo e Ottoni Minghelli, fundadores da televisão caxiense em 1969. Com isto, Caxias do Sul assinalava mais uma referência histórica na evolução da televisão brasileira, sendo o primeiro município gaúcho em ter a geração de imagens coloridas.

Dentro de um contexto de inovação, é oportuno destacar que Caxias do Sul também teve a primazia no Brasil de gerar a primeira transmissão colorida, com a veiculação do desfile da Festa da Uva de 1972, pela TV Difusora, de Porto Alegre.

Na época, o sistema colorido exigia altos investimentos. As câmaras de filmagem e os equipamentos de edição eram todos importados. Possuir um televisor em cores para uso doméstico era um luxo.

Hoje, a geração que nasceu há 20 anos, no compasso da internet, provavelmente não imagina o que é assistir a filmes num televisor em preto e branco. Mas a Pizzaria Giordani, localizada na Avenida Abramo Randon, possui um aparelho que exibe publicidade veiculada na década de 1970, preservando tempos nostálgicos.

RBS TV Caxias do Sul na Era Digital

Há cinco anos, a televisão caxiense testemunhou mais uma mudança tecnológica significativa. No dia 24 de agosto de 2012, o gerente regional Norton Fabrizzio, Antonio Tigre (atrás), diretor-geral da RBS TV no Rio Grande do Sul, acompanhado do então prefeito José Ivo Sartori, acionaram o sistema digital de transmissão. O ato foi testemunhado pelo bispo Dom Alessandro Ruffinoni, por Carlos Heinen, presidente da CIC e pelo juiz Sérgio Augustin. Neste momento, está ocorrendo uma campanha educativa para que os telespectadores que possuem aparelhos analógicos adquiram conversores e antenas para captar o sinal digital.

Cinegrafistas manuseiam equipamentos importados

A modernização da RBS TV Caxias do Sul, há 40 anos, com a transmissão colorida em estágio experimental, está associada à dinâmica econômica caxiense. Os equipamentos importados dos Estados Unido e do Japão eram de alta qualidade. As câmaras de estúdio e as ilhas de edição aperfeiçoaram significativamente o novo padrão de imagens e sons gerados pela emissora. Na imagem acima, percebem-se os cinegrafistas que registraram a apresentação inédita do jornalista Nestor Gollo.

