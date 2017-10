Memória: Brasdiesel em São Marcos, a Cidade Scania

Concessionária 11/10/2017 | 15h47 Atualizada em

Caminhões Scania fazem parte do cenário cultural de São Marcos Foto: Scalco / Divulgação

A concessionária Brasdiesel, revenda Scania-Vabis, recentemente festejou 60 anos de sua fundação. Com matriz em Caxias do Sul, a empresa consolidou-se pelo serviço conceitual, favorecendo o desenvolvimento do transporte rodoviário brasileiro. A organização, sempre sintonizada com a evolução, inaugurou em novembro de 2016 um moderno complexo de loja e manutenção para atender seus clientes, sendo então a maior Casa Scania-Vabis do mundo.

A influência da Brasdiesel também ficou evidenciada pela interação cultural em festas comunitárias, pelo apoio em programas radiofônicos e pela colaboração em edições da Festa da Uva no passado.

No município vizinho de São Marcos, a Brasdiesel possui um vínculo forte com a categoria dos motoristas. Conforme relatos antigos do padre Osmar Possamai e do pesquisador Luiz Rizzon, esta cidade descobriu a vocação do transporte rodoviário na década de 1920. A conclusão da estrada federal BR-116, em 1942, impulsionou os investimentos em oficinas e em novas empresas neste setor.

Na década de 1960, os caminhoneiros de São Marcos optaram pela aquisição dos caminhões Scania. Na década de 1970, a localidade já era conhecida como Cidade Scania. Na imagem principal, percebe-se o comboio da Scania, durante a Festa de Nossa Senhora Aparecida e dos Motoristas, em 1977.

Procissão religiosa em outubro de 2006

A Procissão dos Motoristas sensibiliza para a reflexão da fé e proteção nas estradas Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

A Brasdiesel também mantém uma participação cultural em São Marcos. O povo laborioso deste município encontrou no caminhão Scania uma oportunidade de trabalho, que resultou numa autêntica família, atingindo a dimensão religiosa.

Na imagem registrada em 15 de outubro de 2006, percebe-se o ponto alto da procissão, onde os caminhões passam diante da igreja para receber as bênçãos do padre. A cada ano aumenta a procissão, e o povo assiste os caminhoneiros devotos de Nossa Senhora de Aparecida em clima de oração e de agradecimentos.

Forte ligação com a comunidade

A Brasdiesel estabeleceu uma comunhão forte com a comunidade de São Marcos Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

A Brasdiesel preserva um histórico com a procissão religiosa de São Marcos. No boletim de outubro de 2015, foi divulgada a programação, entre as quais destacava-se o Troféu Scania no futebol de campo e futsal.

Além disso, na seção Memória, apresentou imagens dos caminhões Scania, em inesquecível tonalidade laranja, nas imediações da Igreja Matriz. Já o emblemático cartaz do certame de 1977 foi produzido em parceria com a Brasdiesel e Randon, fabricante caxiense de carretas tracionadas pelos cavalinhos Scania.

Na imagem de outubro de 2007, percebe-se o aceso do Parque Albino Ruaro, decorado com o pórtico da Scania-Vabis.

Confira outras publicações da coluna Memória

Leia antigos conteúdos do blog Memória