Memória: Adelar Bertussi, prefeito de Caxias 

A história da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul assinalou em 26 de setembro passado 125 anos de sua instalação. Nesta trajetória, dignos personagens do meio empresarial, educacional, saúde, industrial, agricultura participaram do processo legislativo, desempenhando a representação popular. Do meio artístico, evidencia-se o músico tradicionalista Adelar Bertussi Siqueira, eleito para os mandatos de 1973/1976 e 1977/1982. Filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, Bertussi atuou no período do regime militar.

No primeiro mandato, Bertussi legislou ao lado de vereadores que tinham fortes influências no contexto social caxiense, com destaque para Mário Gardelin, Evilásio Machado dos Reis, Nestor Perottoni, Ovídio Deitos, Silvino Segat, da Arena. Pelo partido do MDB, evidenciavam-se Clóvis Drago, Ilson Kaiser, Julio Costamilan e Abílio Osvaldo Weber. No segundo mandato, Bertussi foi companheiro dos jovens Germano Rigotto e José Ivo Sartori, vereadores que se elegeriam deputados estaduais, federais e a governadores do Rio Grande do Sul, respectivamente.

No último ano de sua atividade política, Adelar Bertussi presidiu o Legislativo. Ao ocupar a presidência, o músico teve o privilégio e o desafio de ser prefeito de Caxias do Sul, durante 10 dias, ao substituir o titular Mansueto Serafini Filho, que viajou para Brasília, em 23 de junho de 1982.

No ato da substituição, Bertussi aproveitou sua sensibilidade tradicionalista para exaltar a responsabilidade na prefeitura ao afirmar a seguinte frase: Na mão direita terei o chimarrão e na esquerda as rédeas do pingo para bem administrar a cidade.

Adelar Bertussi teve a satisfação de condecorar o médico Ordovás em janeiro de 1982 Foto: Scalco / Divulgação

A experiência de Adelar Bertussi na presidência do Legislativo caxiense, em 1982, foi tranquila. Naquele ano, a concentração dos políticos estava focada nas articulações para as eleições municipais, onde retomava o pluripartidarismo e eleições para governador. A Arena passou a denominar-se PDS. E o MDB em PMDB.

Entre as atividades que marcaram a inauguração dos trabalhos, em janeiro de 1982, destacou-se a outorga de Cidadão Caxiense ao médico Henrique Ordovás Filho, nascido em Porto Alegre. Na foto, Adelar Bertussi (D) entregou o diploma e abraçou Ordovás, profissional reconhecido pela dedicação na pediatria.

Adelar Bertussi visita Nova York em 2008

O disposto Adelar Bertussi (C) com Dorotéo Fagundes (E) e Alceu Barbosa Velho em Nova York Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

Adelar Bertussi era movido pela música. Estava sempre disposto para tocar em qualquer lugar do mundo. Nascido na campeira Criúva (1933/2017), Adelar encantou inúmeras festas pelo Brasil.

Em Caxias do Sul, diante de milhares de turistas, entoou Oh de Casa, no último corso da Festa da Uva de 2008. Artista de alma grande, nunca boicotou projetos culturais.

Em maio de 2013, participou do 2º Festival de Música de Rua de Caxias do Sul.

Entre suas andanças, destaca-se a participação na celebração das culturas dos imigrantes radicados em Nova York. Bertussi (C) viajou aos Estados Unidos em junho de 2008, acompanhado com os tradicionalistas Dorotéu Fagundes (E) e Alceu Barbosa Velho.

