Mais de 9,5 mil livros foram vendidos no primeiro final de semana da Feira em Caxias

Nos primeiros três dias da 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul, 9.544 mil livros foram vendidos. Conforme levantamento realizado pela Associação de Livreiros Caxienses (Alca), foram 3 mil livros vendidos a mais do que no ano anterior. Nesta edição, 45 bancas, divididas entre literatura infantil e adulta, comercializam livros com até 20% de desconto. De acordo com o presidente da Alca, Cristiano Bartz Gomes, a expectativa é de que até o dia 15 de outubro, quando a Feira chega ao fim, mais de 100 mil livros sejam vendidos.

Ainda segundo dados divulgados pela Associação, mais de 37 mil pessoas visitaram a feira entre a sexta e o domingo, dias que contaram com diversas atrações multiculturais.

Nesta segunda, começam as atividades do Passaporte da Leitura na Feira. O projeto pretende desenvolver o gosto pela leitura de cerca de quatro mil estudantes do município, promovendo bate-papo com 10 autores de diversas regiões do país./ Além disso, às 18h30, na Sala de Exposições do Museu Municipal, o ilustrador e autor Roger Mello abre a exposição "Um artista sem fronteira".

A área geral da Feira funciona das 12h às 20h, de segunda a sexta-feira, além de domingos e feriados. Já a área infantil, funciona das 10h às 20h, de segunda a sexta-feira, domingos e feriados. Aos sábados, ambas abrem das 9h às 20h.