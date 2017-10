Livreiros apontam baixa nas vendas durante a 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Balanço 14/10/2017 | 18h30 Atualizada em

A Feira do Livro de Caxias do Sul encerra neste domingo com projeção de baixa nas vendas. Na manhã deste sábado, a reportagem conversou com oito livreiros. Seis demonstravam pessimismo em alcançar números superiores aos das últimas edições em que participaram. Um tinha a expectativa de superar as vendas e outro de igualar os números. São 45 livreiros participando do evento neste ano. As informações são da Rádio Gaúcha.

A maioria dos entrevistados não participou da Feira no ano passado em protesto à realização na Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino. O retorno à Praça Dante é considerado um ponto positivo pelos livreiros, mesmo diante do cenário negativo para as vendas.

Leia mais:

No Dia do Professor, docentes de Caxias do Sul dão exemplo dentro e fora da sala de aula

Horário de verão divide opinião de quem mora em Caxias

Confira a programação cultural deste final de semana na Serra

Entre os motivos levantados para a baixa, está a chuva constante dos últimos dias e ainda a influência da crise econômica. Além disso, o entendimento é que existe uma mudança na preferência dos leitores por comprar e-books ou mesmo livros físicos a preços mais competitivos na internet.

Até a última quinta-feira, a Secretaria da Cultura tinha contabilizado 37 mil livros vendidos. É o mais recente balanço oficial lançado.

Sobre o local de realização do evento literário, dos quatro visitantes consultados, dois disseram preferir a realização na Praça das Feiras, em São Pelegrino, como foi no ano passado. A estrutura e maior facilidade de movimentação foram apontados como justificativa. Um disse ser indiferente no geral, embora preferisse particularmente São Pelegrino por ser mais próximo da própria casa. O quarto considerou a localização na Praça Dante Alighieri melhor, devido à localização central.