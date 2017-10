Justiça aceita recursos e passagem de ônibus de Caxias do Sul permanece em R$3,70

Transporte coletivo 30/10/2017 | 19h33 Atualizada em

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou procedente o valor de R$3,70 da passagem de ônibus em Caxias do Sul. O despacho, porém, não anula o andamento do processo principal que debate o pedido da Visate, concessionária do serviço, de aumentar a tarifa para R$ 4,25.

Para a desembargadora Lúcia de Fátima Cerveira, que analisou o caso, existem despesas evidentes e incontestáveis apontadas pela empresa, as quais não dependem de justificação, como, por exemplo, o retorno da incidência do ISS (imposto sobre serviços) e da taxa de gerenciamento. Portanto, a decisão reforça o argumento da Justiça, em junho de 2017, que elevou a tarifa de R$ 3,40 para R$ 3,70 por entender que está plenamente comprovada a necessidade do aumento.

Na época, a desembargadora, em decisão monocrática, determinou em caráter liminar (provisório) o reajuste do bilhete considerando a incidência de três fatores: o retorno no Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), da taxa de gerenciamento das concessões e permissões, e do dissídio da categoria dos rodoviários.

Ainda conforme o despacho, a remuneração da concessionária resulta da passagem cobrada dos usuários do transporte público, cujo valor é apurado através da combinação dos custos variáveis e fixos, além dos tributos, sendo fator essencial para a manutenção da atividade. Tais alíquotas somadas importam 3% sobre o faturamento da empresa, implicando em aumento de R$0,12 no valor da tarifa.

Em fevereiro, o prefeito Daniel Guerra (PRB) seguiu sugestão do Conselho Municipal de Trânsito e manteve o preço da passagem em R$ 3,40. A Visate, então, pediu inicialmente R$ 4,25, mas chegou a R$ 4,01 apoiada na recomendação de um trabalho técnico de dezembro de 2016 da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade. No final de abril, a Justiça acatou o reajuste de R$ 3,70, que permanece em operação até que mérito da questão seja julgado em definitivo.

