Jovem fica ferido após explosão de caldeira em frigorífico de Garibaldi

20/10/2017

O rompimento da válvula de uma caldeira causou ferimentos gravíssimos em um funcionário de um frigorífico localizado na Estrada São Roque Figueira de Melo, em Garibaldi. Conforme o Corpo de Bombeiros da cidade, Matson Oliveira Langner, 26 anos, trabalhava próximo à caldeira quando a válvula explodiu. O acidente aconteceu por volta das 17h30min desta sexta-feira.

Após o resgate da vítima, que foi encaminhada pelo Samu ao Hospital São Pedro, os bombeiros também precisaram auxiliar no isolamento da área e no resfriamento da caldeira. De acordo com informações do hospital, o homem estaria com ferimentos gravíssimos e será transferido ainda nesta sexta-feira para um hospital de referência no tratamento de queimados.

As causas do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil.

