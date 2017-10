Inscrições para concurso que escolhe as soberanas da Festa da Uva, em Caxias, começam nesta segunda

Concurso 23/10/2017 | 09h00 Atualizada em

A primeira candidata que vai disputar o título de rainha da 32ª Festa da Uva será conhecida a partir das 14h de desta segunda-feira (23), quando as inscrições para o concurso se iniciam. O prazo segue até 22 de novembro e as jovens devem agendar atendimento por telefone (veja mais abaixo). Ainda não se sabe quantas garotas devem competir pela coroa, mas a expectativa da organização da festa, que ocorre de 22 de fevereiro a 10 de março de 2019, é que a disputa tenha 30 nomes. O novo trio será conhecido no dia 19 de maio de 2018.

— Ainda falta bastante tempo para a escolha e percebemos que jovens e entidades estão bastante interessadas. Queremos que toda a comunidade se envolva no evento — diz o diretor administrativo financeiro da Festa da Uva, Luciano Pereira.

A decisão de que as entidades não precisarão arcar com custos extras para a preparação das concorrentes deve motivar mais empresas e associações a inscreverem uma garota no concurso, segundo Pereira. Para essa próxima edição, a orientação da comissão é que as entidades invistam somente na noite da escolha, com a confecção do vestido e reserva de espaço para as torcidas nos Pavilhões.

A comissão social, formada apenas por mulheres escolhidas pela presidente Sandra Mioranzza Randon, é quem vai preparar o próximo trio que substituirá a rainha Rafaelle Furlan e as princesas Laura Fritz e Patrícia Zanrosso. As atuais soberanas também devem ajudar na transição, já que guardam com carinho o período do reinado e torcem pelo sucesso da 32ª edição. As três, inclusive, participariam novamente do concurso se fosse possível.

— Vivi um sonho de criança, foi mágico fazer parte da Festa da Uva. Mesmo após muitos dias fora de casa, com poucas horas de sono, tudo valeu a pena. É uma experiência que levaremos para a vida. Hoje tenho um sentimento de gratidão e de dever cumprido — define Patrícia.

A rainha Rafaelle também lembra com emoção de todos os momentos vividos durante o pré-concurso e nos dias de festa nos Pavilhões. Define o período como uma das experiências mais incríveis da vida:

— Desde o início, quando procurei minhas entidades com o intuito de participar, sabia que seria incrível, mas me surpreendi. Ainda não consigo visualizar o término dessa trajetória, mas o sentimento de gratidão me deixa tranquila por saber que curti cada momento.

Ainda mais apaixonadas pela Festa da Uva, Rafaelle, Patrícia e Laura pretendem continuar divulgando o evento após o fim do reinado. O trio escolhido em setembro de 2015 se tornou muito próximo e quer manter a união em prol da maior celebração de Caxias.

— O tempo de convivência é muito grande: as candidatas se tornam companheiras e a comissão, por muitas vezes, torna-se parte da nossa família. Viver esse período ao lado da Rafa e da Pati tornou tudo ainda mais especial. Torço para que o próximo trio também tenha um relacionamento tão legal quanto o nosso. Festa da Uva é muito além do que a gente imagina, só participando para saber como é gratificante — acredita Laura.

Para se inscrever

O processo vai até 22 de novembro. Para agendar atendimento, a candidata deve ligar para o telefone 99176.3932.

ALGUMAS REGRAS

:: Ser brasileira e ter entre 18 e 28 anos.

:: Ser solteira e morar em Caxias há pelo menos dois anos.

:: Estar cursando, no mínimo, o Ensino Médio.

:: Não estar participando de outras competições similares, concomitantemente.

:: Ter disponibilidade de horários, tanto para as atividades preparatórias do concurso, bem como para dedicar-se durante a realização da Festa da Uva.

DICAS PARA AS CANDIDATAS

Rainha Rafaelle Galiotto Furlan

"A dica mais importante é se entregar ao pré-concurso e viver tudo intensamente e de coração, de modo que, ao chegar no último dia desta fase de preparação, a sensação seja de que tudo já tenha valido a pena. O que vale e fica para sempre é a experiência e o crescimento que temos ao longo desta jornada".

Princesa Patrícia Piccoli Zanrosso

"Sejam sempre vocês mesmas, não criem um personagem. Vivam intensamente o pré-concurso para que chegue o dia da escolha e vocês tenham o sentimento de dever cumprido. Independentemente se estiverem no trio ou não, trabalhem com amor pela festa".

Princesa Laura Denardi Fritz

"Viver cada minuto e aproveitar tudo com muito amor. Certamente todas as candidatas entram com a expectativa do dia da escolha, mas os momentos de preparação até lá são muito especiais e, se vividos de coração, serão um aprendizado para a vida. Aproveitem muito! Será uma oportunidade única de viver Festa da Uva, independentemente do resultado final".