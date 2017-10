Incêndio atinge residência no bairro Vila Ipê, em Caxias do Sul

Chamas 12/10/2017 | 09h05 Atualizada em

Um incêndio atingiu uma residência de madeira do bairro Vila Ipê, na Rua dos Falcões, em Caxias do Sul, por volta das 8h30min. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, que não se espalharam para as casas vizinhas. Ninguém ficou ferido.

Moradores do bairro relataram aos bombeiros que a residência estava abandonada há alguns meses e que era frequentada por usuários de drogas.

Ainda não há informações sobre a possível causa do incêndio.