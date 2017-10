Homem morre atropelado em Bom Jesus e motorista foge sem prestar socorro 

Crime 07/10/2017 | 11h03 Atualizada em

A Polícia Civil de Bom Jesus investiga um atropelamento que causou a morte de um homem na madrugada deste sábado. O autor do crime fugiu sem prestar socorro.



O atropelamento ocorreu por volta das 0h30min, na Perimetral Luiz Grazziotin, próximo ao Parque de Rodeios que fica na entrada de Bom Jesus.

O motorista atropelou a vítima, arrastou o corpo por cerca de 20 metros e fugiu do local. Ainda não há informações precisas sobre a identidade do condutor, mas sabe-se que estaria em uma camionete pequena de cor vermelha.

Segundo a Polícia Civil, o setor de investigações fez o levantamento do local do crime e entrevistas com testemunhas. A investigação seguirá nos próximos dias.