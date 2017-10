Greve de médicos da rede pública segue em Caxias do Sul sem perspectiva de solução

Impasse 18/10/2017 | 15h17 Atualizada em

A paralisação dos médicos da rede pública de Caxias do Sul começou no dia 17 de abril e o impasse continua entre a prefeitura e os profissionais que permanecem no movimento. Na última tentativa de negociação, que envolveu uma intermediação do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv) frente à administração municipal, não houve acordo. A prefeitura propôs estudar mudança no plano de carreira, uma das reivindicações dos médicos, caso os profissionais voltassem ao trabalho. Os médicos grevistas, que estão sendo representados por uma comissão, não concordaram.

Os profissionais também pedem reposição salarial. Já a incorporação da parcela autônoma aos salários para o cálculo dos benefícios é uma pauta comum a outras categorias representadas pelo Sindiserv. Em relação a este ponto, a presidente do sindicato, Silvana Pirolli, afirma que os cálculos estão sendo feitos pela prefeitura e pelo Instituto de Previdência e Assistência Municipal (Ipam), para que uma proposta seja apresentada pela administração municipal e as negociações prossigam.