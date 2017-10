Grandes reformas nos cemitérios públicos de Caxias do Sul só podem ser feitas até sexta-feira

Dia de Finados 17/10/2017 | 20h27 Atualizada em

Quem deseja reformar ou realizar obras de grande porte nos túmulos, capelas e gavetas dos cemitérios públicos municipais I e II (loteamento Rosário), em Caxias do Sul, deve ficar atento aos prazos. Em função do Dia de Finados, a prefeitura estabeleceu um cronograma para que as duas áreas públicas fiquem organizadas durante o feriado. Trabalhos mais complexos, como trocar o reboco ou instalar revestimento de pedra (granito), só serão permitidos até esta sexta-feira. Para esse tipo de reforma é preciso solicitar autorização na Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) e pagar uma taxa de R$ 93,88. Após esta data, as reformas só poderão ocorrer a partir de 6 de novembro. Ações menores, como limpeza, lavagem e pintura de túmulos e gavetas serão permitidas entre os dias 21 e 29.

Prevendo grande movimentação no período estipulado pela prefeitura, Teresinha Debaco Freitas, 65 anos, e o marido, Juares Freitas, 66, aproveitaram o sol do início desta semana para lavar a capela da família de Teresinha. Anualmente, eles se programam para ir até o Cemitério Municipal, no bairro Marechal Floriano, uma semana antes do Dia de Finados e nunca se arrependem. Neste ano, porém, reclamam da falta de infraestrutura do espaço público. Como alguns fios de energia foram roubados e não foram repostos, Freitas precisou usar uma extensão para conseguir iluminar a capela e, assim, conseguir lavar.

— Estamos tentando ajudar e vir em uma data e horário que não atrapalhe os demais, mas fica difícil. Reclamamos para a prefeitura, mas eles disseram que vão consertar na outra semana. Mas aí, quase não adianta mais, né? — diz.

Edson João Adami Mano, responsável pela área dos cemitérios, afirma que uma equipe da Secretaria de Obras foi até o local e está ciente do problema. Porém, explica que o conserto está mesmo programado para a semana que vem e adianta que não são todos os pontos que devem ficar com boa iluminação.

— Sofremos muito com vandalismo. Tentamos manter limpo, estruturado, mas é difícil. Não há guarda constante, e as depredações normalmente ocorrem à noite, o que dificulta inibir os ataques — afirma.

A prefeitura estima que 80 mil pessoas devem passar pelos cemitérios de Caxias no Dia de Finados e durante o primeiro final de semana de novembro.

Informações

Para dúvidas sobre a realização de obras, o telefone da Semma é o (54) 3901-1445.