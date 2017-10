Gramado e Canela terão aplicativo para transporte com carros esportivos de luxo

Serra gaúcha 30/10/2017 | 14h19 Atualizada em

Nesta segunda-feira, no 300 Cosmo Dining Room (Rua Marques do Pombal, 300), será lançado o aplicativo Vá de Carrão, parceria da M31 Participações com a SuperCarros. O serviço de transporte, exclusivo para Gramado e Canela, oferece carros esportivos de luxo, como Audi R8, Camaro, Corvette, Ferrari f430, Lamborghini, Limousine Cadilac, Mustang e Porsche 911.

O aplicativo estará disponíveis para smartphone com plataformas iOS e Android.

A Supercarros já dispõe, em Gramado, de mais de 30 carros em exposição e para testes, além de simuladores, loja, bar temático e outras atrações