Gincana na Universidade de Caxias do Sul arrecada 23 mil fraldas para o Hospital Geral

A 1ª Gincanca Universitária, realizada na Universidade de Caxias do Sul (UCS), evidenciou o aspecto solidário como poucas vezes se viu neste tipo de competição na cidade. Num dos desafios propostos às equipes, foram coletadas 23 mil fraldas, volume que suprirá as necessidades das crianças atendidas pelo Hospital Geral (HG) pelos próximos oito meses.

Em outra prova, os competidores coletaram mais de 1,7 mil quilos de ração para cães e gatos. O alimento será repassado para protetores de animais independentes, por meio da ONG Engenharia Solidária.

A gincana envolveu 21 equipes formadas por professores e acadêmicos entre os dias 25 e 30 de setembro. A equipe Matemágicos se consagrou campeã, com 674,1 pontos. Os Engenhosos conquistaram a segunda colocação, com 632,54 pontos. O terceiro lugar ficou com a equipe Fechando o pódio, que somou 630,27 pontos.

A atividade foi desenvolvida em alusão aos 50 anos da UCS, sendo que o auge da competição ocorreu no sábado.