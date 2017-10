Frei Jaime Bettega: experiências diárias 

Opinião 30/10/2017 | 08h44 Atualizada em





Bom Dia! Uma nova semana desponta para todos nós! Ter uma ocupação é uma bênção! Sempre recordo e rezo por aqueles que iniciam a semana em busca de emprego! Que o Senhor não deixe ninguém desanimar! Vamos lá!

“Decepção é o preço que pagamos por esperar demais dos outros.”

A convivência é cheia de surpresas. Ao longo dos dias, os sentimentos de admiração são intensos e transformadores. Existe muita gente querida e dedicada. Parecem viver unicamente para fazer os outros felizes. São desapegadas de si mesmas. Carregam consigo uma leveza extraordinária, um olhar iluminado, um coração abnegado. Não são pessoas raras, pois a quantidade é elevada, formam a grande maioria do planeta. Estar ao lado de pessoas assim é uma satisfação, um achado, um prêmio.

Por outro lado, há também aqueles que destoam e provocam sentimentos diversos. É assim em todos os recantos do planeta. Talvez seja mais adequado refazer algumas expectativas, ao invés de querer mudar os outros. Com facilidade espera-se muito dos outros. Nem sempre há correspondência. O melhor seria não aguardar por grandes retornos. Quem imagina significativas retribuições acaba se decepcionando. O indicado é fazer acontecer o que está na essência do amor: simplesmente amar, sem esperar nada em troca. Esperar muito dos outros é abrir demasiado espaço para a decepção. Uma pessoa decepcionada torna-se frágil, sente vontade de desistir de fazer o bem, deixa de acreditar na humanidade. As trocas sempre acontecerão: quem ama será amado.

Porém, as decepções também serão corriqueiras. Convém não esperar demais dos outros, para não amargurar decepções. Uma certeza não pode ficar no esquecimento: no momento de contabilizar as trocas diárias, o positivo será infinitamente maior que o negativo. Bênção! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!