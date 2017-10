Festival Vem pra UCS atraiu 18 mil pessoas no campus-sede, em Caxias

Festa 08/10/2017 | 19h13 Atualizada em

Além do Festival, outras atividades movimentaram o campus-sede da Universidade de Caxias do Sul

Além do Festival, outras atividades movimentaram o campus-sede da Universidade de Caxias do Sul Foto: Laís Dal Piccoli / UCS

Nem o clima chuvoso registrado nas manhãs do sábado e do domingo foi capaz de inibir os participantes do Vem Pra UCS. O evento, que ocorreu no campus-sede da Universidade de Caxias do Sul, atraiu 18 mil pessoas nos dois dias.

A programação contou com shows, serviços, visitas a ambientes de ensino, gincanas acadêmicas, além de um simulado do vestibular e produção de curtas-metragens. O encerramento ocorreu na tarde deste domingo, com a banda porto-alegrense Chimarruts.

O Vem Pra UCS também estimulou o público a participar de atividades acadêmicas, como a execução de tarefas do Desafiando Estrelas, gincana de conhecimentos da Área de Ciências Sociais, e o Dia D de Química, na qual um conjunto de aulas práticas experimentais envolve os alunos de Licenciatura e de Engenharia Química.

Já o II Festival UCS de Cine Trash contou com a participação de sete equipes de seis instituições: duas do Centro Tecnológico UCS (CETEC), uma do Colégio Madre Imilda, uma da Escola Estadual Maria Araci Rojas Trindade (vencedora como Melhor Filme), uma da Escola Estadual Alexandre Záttera (todas de Caxias do Sul), uma da Escola Estadual Elisa Tramontina, de Carlos Barbosa, e uma da Escola Estadual São Rafael, de Flores da Cunha.

Junto com o Festival foi realizado o Vestibulum, simulado da universidade de Caxias do Sul. 1.150 estudantes participaram das provas que foram realizadas no campus-sede e nas outras sete unidades da instituição na região. A participação garante desconto de 50% na inscrição para o vestibular, feita nos dias 8 e 9 de outubro. A prova da UCS ocorre no dia 26 de novembro.