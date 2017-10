Evento Empreendedores do Axé promove palestras relacionadas à Umbanda na Câmara de Vereadores de Caxias

Religiosidade 21/10/2017 | 08h05 Atualizada em

O plenário da Câmara de Vereadores de Caxias recebe neste sábado a 2ª edição do Empreendedores do Axé. A atividade inicia às 13h30min e irá reunir empresas ligadas ao culto afro-umbandista e palestrantes para debater temas relacionados à religiosidade. Além da exposição de produtos, haverá distribuição de pipoca e barras de amendoim para quem comparecer ao evento.

Leia mais:

Estudantes de Caxias participam de projeto que beneficiará entidades assistenciais

Prefeitura de Caxias abre consulta pública sobre plano de saneamento

— Toda comunidade está mais que convidada a participar, mesmo quem não conhece nossa religião. O tempo das palestras vai ser um pouco reduzido, pois temos 12 especialistas para se apresentarem, mas certamente todos os assuntos serão proveitosos — conta o presidente da Associação Espiritualista Beneficente Mãe Iemanjá, Luiz Carlos de Mello.

São esperadas cerca de 300 pessoas no evento. As palestras irão abordar os seguintes temas: política e religião, sexualidade na religião, psicologia e religião, ancestralidade (com o Bàbálawo Ifaodunnola Aworeni André Fernandes Coutinho), religião e jurisprudência e meio ambiente.