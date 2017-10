Entidades arrecadam cerca de R$ 300 mil para investir em segurança pública em Bento Gonçalves

Com doações 31/10/2017 | 14h00 Atualizada em

Uma campanha encabeçada pela Fundação Consepro de Apoio à Segurança Pública de Bento Gonçalves conseguiu arrecadar, desde setembro do ano passado, cerca de R$ 300 mil. Os valores já foram utilizados para a troca de três viaturas e para a aquisição de um sistema de videomonitoramento.

De acordo com o presidente da entidade, Elton Gialdi, R$ 32 mil foram arrecadados na ação de contribuição espontânea, em que boletos no valor de R$ 15 reais foram enviados junto com os carnês do IPTU desse ano. A intenção da fundação é repetir a ação no ano que vem. Assim como nesse ano, quem não quiser pagar, pode descartar o boleto. Outro montante de quase R$ 100 mil foi obtido com doações de empresários, que também receberam boletos do da Fundação Consepro. O restante veio da doação de três entidades - Centro da Indústria, Comércio e Serviço de Bento Gonçalves (CIC), Associação das Indústrias de Móveis do Estado do RS (Movergs) e Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis).

Para implantar a sala de operações do videomonitoramento, que funcionará dentro do batalhão da Brigada Militar de Bento, foram adquiridos nove monitores de 40 polegadas e também as licenças para a utilização do software desenvolvido pela empresa Digifort, de São Caetano do Sul, em São Paulo. O contrato de aquisição do equipamento foi assinado no fim da semana passada. A previsão é que a sala esteja pronta até o fim do ano.

Conforme o comandante do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (Bpat), com sede em Bento, tenente-coronel Glauco Alexandre Braga, o município conta hoje com 29 câmeras, mas o equipamento tem capacidade para o monitoramento de 130 câmeras. O objetivo é o município estar preparado para a implantação, em um segundo momento, do cercamento eletrônico interligando a região de Bento.

Software

O software utilizado no monitoramento permite uma busca de imagens por filtros, assim, o trabalho é mais ágil. Placas, por exemplo, podem ser consultadas diretamente pelo sistema. Também podem ser aplicados filtros para buscar imagens com mais rapidez.