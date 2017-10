Ensaios com pets recém-nascidos chamam atenção para adoção em Canela

Fofura 08/10/2017 | 20h07 Atualizada em

Certamente você já deve ter visto ou pelo menos ouvido falar dos ensaios fotográficos newborn, feitos nas primeiras semanas de vida de recém-nascidos. Mas e se no lugar de bebês os protagonistas fossem cães e gatos? Foi essa a ideia da fotógrafa Daniela Battastini, 36 anos, moradora de Canela. A história por trás do projeto, porém, é muito maior do que apenas provocar comentários fofos sobre os bichinhos: a intenção da profissional é chamar a atenção para os animais abandonados abrigados pela Associação Amigo Bicho, também de Canela.

Daniela conta que a ideia surgiu despretensiosamente após uma visita ao lar da ONG, em julho deste ano. Ela conheceu uma cachorrinha chamada Susy que estava prestes a ter filhotes e se ofereceu para fazer um ensaio de gestação. Foi então que ela resolveu clicar também os cãezinhos para divulgar o trabalho da entidade e estimular a adoção. A repercussão foi um sucesso.

— As imagens fofas atraem o olhar do público. E tudo que a gente quer é que as pessoas consigam fazer a leitura desse nosso apelo, sobre o comprometimento da adoção, da castração e do não abandono. E tem dado muito certo. A Susy, inclusive, e os sete filhotes foram adotados depois das fotos — conta Daniela, que também é especialista em fotografar bebês recém-nascidos.

Foto: Daniela Battastini / Divulgação

Outros três ensaios já foram realizados com os filhotinhos atendidos pela ONG de Canela. Daniela explica que as fotos dos cães e gatos exigem tanto cuidado quanto as realizadas com bebês. Normalmente, os bichinhos têm entre 10 a 15 dias quando fazem os cliques. A temperatura do ambiente e a presença da mãe são fundamentais durante o processo:

— Fazemos o ensaio somente depois do cão ou do gato passar pelo veterinário. Durante as fotos, é levado em consideração também o bem-estar da mãe, que fica junto o tempo todo, para evitar o estresse. Numa ninhada de seis, por exemplo, a gente tira dois por vez, para dar tempo de eles mamarem e dormir — explica.

ONG atende mais de 200 animais

Foto: Daniela Battastini / Divulgação

A Associação Amigo Bicho de Canela abriga atualmente 229 cães e sete gatos. Os animais ficam em uma casa de passagem e em um sítio alugado pela entidade. A presidente da instituição, Michelie Souto Valente, concorda que as fotos dos bichinhos recém-nascidos aumentaram a visibilidade e, consequentemente, o número de adoções do projeto.

— Ajudou muito! Com as fotos, aparecem mais pessoas interessadas em adotar — reforça.

Todos os animais que chegam até a ONG são castrados antes de irem para a adoção, por isso as gatas e cachorras que fizeram os ensaios já estavam grávidas quando foram resgatadas.

— Os filhotes não podem ser castrados muito novos, eles têm idade certa pra castração. Por isso, no contrato de adoção, tem uma cláusula falando na obrigatoriedade da castração. Se a pessoa não quer castrar, não fazemos a adoção — explica Michele.

Informações sobre doações ou adoções podem ser solicitadas pela página da ONG no Facebook www.facebook.com/AmigoBichoCanela.