Empréstimo de US$ 33 milhões para asfalto no interior de Caxias é aprovado pelo Senado

O Plenário do Senado aprovou na noite da terça-feira a operação de crédito que destina até US$ 33 milhões para asfalto no interior de Caxias do Sul. O recurso foi pleiteado pela prefeitura junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina CAF, antiga Corporação Andina de Fomento.

O pedido de financiamento havia sido feito ainda durante o governo Alceu Barbosa Velho (PDT), para viabilizar a terceira fase do Programa de Asfaltamento do Interior (PAI 3), que previa melhorias em 16 trechos de rodovias.

No lugar dos 16 trechos originais, que cobririam 69 quilômetros de estrada e obras viárias no acesso ao bairro Planalto, o projeto atual prevê a pavimentação em quatro etapas, cada uma com o asfaltamento de cerca de 25 quilômetros.

No total, a verba recebida poderá financiar de 100 a 125 quilômetros de pavimentação. Por enquanto, somente o primeiro pacote está definido, contemplando quatro trechos. Um deles é a Estrada dos Romeiros, utilizada para chegar ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, que terá 3,8 quilômetros asfaltados até o limite municipal com Farroupilha.

A etapa ainda contempla o asfaltamento de dois trechos da Estrada do Vinho e da via de ligação do distrito Santa Lúcia do Piaí até a BR-116.