Empresa de vigilância incentiva funcionários a participar de campanha do Outubro Rosa em Caxias do Sul

17/10/2017

A Rudder Segurança também está engajada na campanha de prevenção ao câncer de mama. Durante o Outubro Rosa, os 5 mil funcionários da empresa de vigilância no Rio Grande do Sul e no Paraná estarão distribuindo folhetos para orientar a população com dicas importantes sobre a doença.

No período, as vigilantes e recepcionistas usam o tradicional laço da campanha nos fardamentos. Os informativos também serão distribuídos pelas redes sociais. Em Caxias do Sul, a mobilização ocorre em 100 postos de atendimento. Segundo Vera Valente, gerente de RH da empresa, a expectativa é impactar mais de 200 mil pessoas nos dois Estados.