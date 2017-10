Em carreata, taxistas de Caxias do Sul pedem aprovação de projeto federal para regulamentar Uber e outros aplicativos

Manifestação 17/10/2017 | 15h36 Atualizada em

Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

Uma carreata com dezenas de táxis percorreu a Rua Sinimbu, em Caxias do Sul, na tarde desta terça-feira. O grupo organizou a manifestação para apoiar a votação no Senado do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 28, que regulamenta os serviços de transporte remunerado individual por meio de aplicativos como Uber, 99 e Cabify.

Segundo o presidente do Sindicato dos Taxistas de Caxias do Sul, Adail Bernardo da Silva, o movimento ocorre em todo o Brasil. O sindicalista e outros colegas do segmento estão em Brasília nesta terça-feira para convencer os senadores a votar o PLC em regime de urgência.

— Estamos conversando os senadores de cada Estado. Além do regime de urgência, pedimos a votação do projeto na íntegra. Organizamos a manifestação em Caxias do Sul como apoio a esse movimento. Tudo foi comunicado previamente à Secretaria de Trânsito. Não é um protesto e sim uma carreata — explica Adail.

Aprovado em abril pela Câmara dos Deputados, o projeto determina uma série de exigências para que esse tipo de serviço possa funcionar, incluindo uma autorização prévia das prefeituras. Em Caxias do Sul, a regulamentação do Uber e outros aplicativos ainda tramita na Câmara de Vereadores.

A carreata reuniu cerca de 300 taxistas. A organização diz que toda a frota de táxis da cidade parou para aderir à manifestação — pouco mais de 300 carros. O grupo saiu da Avenida Itália, em frente ao Parque Cinquentenário, e seguiu pela Sinimbu, em direção ao bairro Lourdes.