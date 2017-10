Dois medicamentos estão em falta na rede pública de saúde de Caxias

Saúde 18/10/2017 | 15h10 Atualizada em

Dois medicamentos não estão disponíveis na rede pública de Caxias . O fornecedor de estrogênios conjugados com 0,625 mg não fez a entrega e foi notificado pela Secretaria da Saúde. A empresa que deveria abastecer o SUS com frascos de 100 ml de Metronidazol oral 40 mg/ml solicitou o cancelamento de contrato e a licitação teve de ser reencaminhada. As informações são da Gaúcha Serra.

Na semana passada, empresas que descumpriram o prazo para a entrega dos remédios foram multadas pela prefeitura, num total de R$ 40.550. Na sexta-feira (13), a Secretaria da Saúde informou que esses fornecedores tinham normalizado as entregas.

Segundo a pasta, algumas empresas são reincidentes. A quantidade e os nomes não foram informados, porque dependem de busca de dados específicos.