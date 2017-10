Desfile de emancipação homenageia os 50 anos da Fenavinho, em Bento Gonçalves

127 anos 08/10/2017 | 20h10 Atualizada em

Foto: Marina Teles, divulgação / Marina Teles, divulgação

O tempo instável não impediu a comunidade de Bento Gonçalves de comemorar os 127 anos de emancipação política do município na tarde de ontem, na Via Del Vino. O desfile temático homenageou os 50 anos da Fenavinho. Mais de 9 mil pessoas prestigiaram o corso que encerrou a semana da celebração.

As 44 entidades e associações dos distritos reuniram 6 mil pessoas que desfilaram a pé ou em carros alegóricos e apresentaram danças e encenações que representaram o início da colonização, as belezas naturais e o desenvolvimento econômico da cidade conhecida como a Capital do Vinho.

A emancipação política de Bento aconteceu no dia 11 de outubro de 1890.