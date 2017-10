Desfile das Estrelas em Caxias do Sul /

Outubro Rosa 09/10/2017 | 17h46 Atualizada em





Ainda tem ingressos disponíveis para a segunda edição do Desfile das Estrelas que acontece no dia 18 de outubro, na Câmara de Indústria, comércio e Serviços (CIC) Caxias do Sul, a partir das 19h30min. Dezesseis mulheres jovens estarão na passarela com roupas produzidas pelas alunas do curso Design em Moda e as perucas por cabeleireiros de Caxias.

O evento é beneficente e os recursos serão destinados aos projetos de avaliação oncogenética das pacientes jovens com câncer de mama do HG. Os ingressos, ao custo de R$ 60, podem ser adquiridos no Cecan, Dignose, Maria Santa e Clavie.



20/10: orientação e entrega de material informativo, verificação de pressão arterial, encaminhamento/marcação de mamografias

Local: jardim do Hospital Pompéia

Horário: da 9h às 16h45



Mostra Fotográfica das Decididas

Local: Câmara de Vereadores de Caxias do Sul

Quando: até o dia 13/10

Exposição Fotográfica Amor pela Vida

Local: Centro de Auxílio às Pessoas com Câncer (CAPC)

Quando: até do dia 13/10

Desfile e exposição

Quando: 21/10

Local: Shopping Iguatemi

Horário: 19h30 mim









