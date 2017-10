Crise prisional e alternativas para ressocializar apenados é tema de encontro em Caxias do Sul

Participe 03/10/2017 | 17h48 Atualizada em

A atuação cada vez maior das facções nos presídios e como a crise prisional influencia a criminalidade nas ruas são alguns dos temas que serão debatidos nesta quarta-feira no 2º Encontro dos Conselhos da Comunidade da 7ª Região Penitenciária. O evento ocorre no auditório da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul, das 8h30min às 19h30min.

Apesar do cenário pessimista retratado pelas autoridades e pelos meios de comunicação, os organizadores querem mostrar que há alternativas para ressocializar apenados e impedir que eles voltem a se envolver com tráfico de drogas, assaltos e assassinatos.

— A dificuldade para lidar com o que acontece dentro dos muros faz com que a violência aumente no lado de fora, prejudicando a população. Daí a importância de as pessoas se interessarem pelo assunto — ressalta Jean Carbonera, presidente do Conselho da Comunidade de Caxias do Sul.

Carbonera cita o exemplo do Programa de Preparação para a Liberdade (PPL), que usa conceitos da Justiça Restaurativa (JR) para conscientizar apenados em Caxias do Sul. A iniciativa liderada pela Vara de Execuções Criminais (VEC), em parceria com a Comissão de Paz da Susepe, Conselho da Comunidade e voluntários, está inscrita no Prêmio Innovare, projeto que valoriza ações a favor do aprimoramento da Justiça no Brasil. Atualmente, 200 apenados do regime semiaberto participam de círculos da JR na cidade. Conforme Carbonera, a reincidência no crime entre as pessoas que aderiram à proposta é baixa.

— Enquanto a reincidência entre os presos em geral é de 70%, o índice cai para 3% entre os apenados que aceitaram participar dos círculos — garante Carbonera.

Na parte da manhã, a programação do encontro prevê mesas redondas sobre a atuação dos Conselhos da Comunidade frente à crise prisional e a inserção dos apenados no mercado de trabalho. À tarde, ocorre o Seminário Segurança Pública e Sistema Prisional, com painéis que abordam as ações do poder público e as alternativas penais, entre outros. Uma das palestrantes é Christiane Russomano Freire, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul. Integrante da Frente Estadual por uma Nova Política Prisional, Christiane debaterá o crime organizadora e encarceramento em massa. Às 17h30min, haverá a exibição do documentário Central: o poder das facções no maior presídio do Brasil.

A entrada para o evento é gratuita e as inscrições devem ser feitas no local. Mais informações pelo telefone (54) 99714.6459.