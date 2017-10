Consultório de oftalmologia à distância em Farroupilha atenderá toda Serra e abre dia 27

Ainda em outubro 17/10/2017 | 15h07 Atualizada em

Serviço inédito na Serra, o consultório de oftalmologia à distância deve ser inaugurado no próximo dia 27 de outubro, em Farroupilha. A unidade será responsável pelo atendimento de 49 municípios da região, atendendo a uma importante brecha: a fila de espera de milhares de pacientes que aguardam por encaminhamentos de oftalmologia. A unidade será uma das oito em todo o Rio Grande do Sul e permite consultas e diagnósticos por videoconferência.

O funcionamento, no entanto, é interligado com os atendimentos feitos nas unidades básicas de saúde (UBS) de cada município. Após o encaminhamento do médico _ e um pré-diagnóstico feito na próprio bairro do paciente _, o município encaminhará o paciente para a unidade de Farroupilha, que fica no bairro América, distante cerca de três quilômetros do Centro. Com data e horário marcado, o paciente comparece à consulta e se submete a exames em modernos equipamentos, segundo explica a secretária de Saúde, Rosane Inês Bourscheidt da Rosa.

_ Uma médica do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, fará a consulta à distância. No consultório de Farroupilha, técnicos treinados encaminharão o paciente em cada um dos equipamentos. O resultado é acessado pela médica, em Porto Alegre. Então, ela já terá o resultado_ explica Rosane.

Os equipamentos farão o mapeamento de diversas doenças oculares. Será aferida a acuidade e refração visual visual, medida a pressão intraocular, avaliada a foto do segmento anterior e fundo do olho, além de avaliação das pálpebras e da motilidade ocular. O que é mais interessante é que, além dos exames e consulta serem gratuitos, o paciente sai do consultório já com a receita para a confecção do óculos, quando este for indicado.

_ Ele será encaminhado à ótica Diniz mais perto da casa dele, e fará o óculos gratuitamente na sua cidade _ adianta a secretária.

O consultório foi adaptado em duas salas de uma unidade básica de saúde (UBS). Se houver necessidade de acompanhamento posterior, os pacientes são encaminhados para consulta presencial com um oftalmologista. A capacidade de atendimento é de 500 pacientes por mês. O investimento é do Ministério da Saúde.