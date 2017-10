Conhecido trançador de Vacaria morre atropelado

Obituário 17/10/2017 | 15h37 Atualizada em

Colisão foi entre caminhão com placas de Campestre da Serra e a bicicleta no acesso ao km 40 da BR-116,

Um acidente de trânsito tirou a vida de um carismático personagem de Vacaria. Na tarde de segunda-feira, Sebastião Jairo Gomes, o Bastião Trançador, 79 anos, retornava para casa empurrando sua inseparável bicicleta quando foi atingido por um caminhão no km 40 da BR-116, no trevo com a Avenida Sinval Guazelli, no bairro Borges. Ele morreu a caminho do hospital.

Nos próximos dias, a Polícia Civil vai ouvir testemunhas e periciar o veículo para apurar as circunstâncias do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista manobrava na avenida para ingressar na rodovia quando ocorreu o atropelamento. Gomes morava a poucas quadras do local do acidente e era conhecido pela habilidade em trançar laços, redes e arreios de couro para cavalos.

_ Vinha gente de tudo que era canto para comprar os trançados dele. Mesmo sabendo que era um trabalho demorado, todos reconheciam a perfeição do que ele confeccionava. Ele era um pouco quieto e nunca reclamava da vida, vivia sorrindo e todos queriam o seu bem _ conta o sobrinho de Gomes, o radialista Ladimir Luiz Fabris.

O local do acidente permaneceu bloqueado por algumas horas para realização da perícia e dispersão do público que acompanhava a cena. A bicicleta de Gomes, que teve uma roda danificada, foi apreendida. A família ainda não sabe se ficará com o objeto como lembrança.

_ Ele ia para tudo que é canto com a bicicleta, mas não pedalava, só carregava ela nos últimos anos. Costumávamos dizer que ele usava a bicicleta de bengala. Ele nunca nos explicou direito o porquê fazia isso, mas já tinha dito que tinha medo de acidentes no trânsito _ relata Ladimir.

O sepultamento de Gomes ocorre nesta terça-feira, em Vacaria.