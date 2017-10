Congresso em Caxias do Sul resgata história da Medicina

UCS 26/10/2017 | 06h00 Atualizada em

Desta quinta-feira até sábado, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) será centro de um encontro que vai debater o passado da medicina. O 22º Congresso Brasileiro de História da Medicina destacará episódios famosos na área, acertos, erros e também suas representações através da pintura. O evento tem o apoio da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) e ocorre no UCS Teatro.

Estão previstas palestras, apresentações orais, premiação de trabalhos e um quiz através de aplicativo, além da programação cultural. A abertura do evento, às 9h desta quinta-feira, terá a presença do presidente da Amrigs, Alfredo Floro Cantalice Neto. Entre os palestrantes desta quinta-feira, estão o cirurgião plástico de São Paulo Lybio Martire Junior e o médico e escritor amazonense João Bosco Botelho.

Os 50 anos do curso de Medicina da UCS serão relembrados pelos médicos Carlos Gomes Ritter, Petrônio Fagundes de Oliveira Filho e Darcy Ribeiro Pinto Filho. Também nesta quinta-feira, será lançado o livro Reminiscências da História da Medicina.

A programação completa pode ser conferida no link goo.gl/1WH8fA