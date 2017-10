Confira as opções para diversão das crianças  nesta quinta na região

Dia das Crianças 11/10/2017 | 20h19 Atualizada em

O dia é delas e a programação em cidades da Serra garante a diversão de toda a criançada. A previsão é de clima instável, mas opções em locais cobertos não deixam desculpas a pais e familiares dos pequenos nesta quinta-feira. Abaixo, quatro opções de lazer na região.

Fazendinha e tobogã

Também na praça de eventos do shopping Iguatemi, está instalada a Fazendinha Park, local que simula ambiente de campo com elementos lúdicos para o público infantil. Compõem o espaço tobogã, escorregador, brinquedos infláveis, piscina com bolinhas, cama elástica e touro mecânico.

As atividades têm o acompanhamento de monitores. Crianças de um a três anos precisam estar acompanhadas de pais ou responsáveis. A entrada custa R$ 13 (para 15 minutos) e R$ 20 (para 30 minutos).

Sessão de fotos com Luna

Fãs do popular desenho animado educativo Show da Luna, transmitido pelo Discovery Kids, têm a oportunidade de tirar fotos com os principais personagens do programava televisivo até o próximo domingo, na praça de eventos do shopping Iguatemi.

A protagonista Luna, seu cão Júpiter e o furão Cláudio, estarão à disposição, das 15h às 18h, na frente do restaurante Granpiacer, em um cenário montado especialmente para a sessão de fotos. Os registros são gratuitos, mas é necessário retirar pulseira no guichê localizado no espaço.

Cachorro quente, pipoca e música

O Serra Park, em Gramado, recebe nesta quinta mais de 10 atrações gratuitas para alegrar a criançada. Serão promovidas apresentações circenses de artistas locais e shows musicais com o Guri de Uruguaiana, Pepeu Gonçalves, Os Formigos, MC Jean Paul e a soprano Cristina Sorrentino.

No local, vão ser distribuídas guloseimas como cachorro-quente, pipoca e refrigerante. O evento integra a programação do Gramado Kids e ocorre em espaço coberto a partir das 15h.

Pintura de rosto e algodão doce

Em um espaço localizado junto à praça de alimentação do shopping Martcenter haverá pintura de rosto — que prossegue até 17h30min — e distribuição de algodão doce e pipoca para crianças — até 18h30min —, tudo de forma gratuita.

Malabares, mágica e circo

Como parte da programação da 46ª Festa de Nossa Senhora Aparecida e dos Motoristas, diversas atividades infantis serão promovidas a partir das 15h30min no palco Fenamarco do Parque de Eventos Albino Antonio Ruaro.

Estão previstos shows circenses, de malabares, cover da Frozen e apresentação infantil da Turma do Pirulito, grupo que promove atrações com dublagens, fantasias, bonecos, palhaços e mágica. A entrada é gratuita.

Sem festa no Parque dos Macaquinhos

O evento Parque das Crianças, que ocorreria no Parque dos Macaquinhos, foi cancelado por causa da chuva. A atividade foi transferida para o dia 17 de dezembro.