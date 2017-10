Comandante de Artilharia do Exército fortalece relação com a Brigada Militar em Caxias e região

Parceria 18/10/2017 | 16h17 Atualizada em

Um encontro para fortalecer vínculos. Assim pode ser definida a visita do general Miriano Valdoni Eder, comandante do Comando de Artilharia do Exército ao chefe do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO/Serra), coronel Rogério Maciel da Silva. A reunião entre os dois oficiais aconteceu na manhã desta quarta-feira na sede do CRPO, no centro de Caxias do Sul.

Uma dos objetivos da visita regulamentar do general Eder é manter a Brigada Militar (BM), considerada a força auxiliar do Exército, cada vez mais próxima. Além disso, a ideia é trocar experiências e facilitar a integração por meio cursos e treinamentos entre as forças. O Comando de Artilharia é vinculado ao Comando Militar do Sul. O coronel Maciel aproveitou para apresentar o trabalho realizado pela BM em 66 cidades da região, o que tem contribuindo na redução da criminalidade.

Além do general, a comitiva do Exército foi formada pelo major Álvaro Vasconcelos Studart e pelo comandante do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º Gaaae), tenente-coronel Márcio Faccin de Alencar.