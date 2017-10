Com expectativa de receber 70 mil pessoas, Fenachamp inicia nesta quinta-feira em Garibaldi

Um brinde ao espumante 05/10/2017 | 10h11 Atualizada em

A bebida borbulhante, utilizada tipicamente em datas comemorativas, reúne gerações há mais de um século e fortalece a economia de Garibaldi, considerada a Terra do Espumante. E é com esse status já consagrado entre os apreciadores da bebida que o município da Serra dá a largada nesta quinta-feira para a 15ª edição da Fenachamp. O evento, que segue até o dia 29, espera atrair 70 mil visitantes durante quatro finais de semana. Ao todo, 23 vinícolas da Serra e de Santa Catarina expõem seus produtos ao público. O parque abre as portas ao público às 17h.

— É a maior festa da cidade desde 1981, e para as vinícolas é a nossa vitrine. Em relação aos números, nós preferimos ter um evento com qualidade, do que somente quantidade. Por isso, mantemos a mesma expectativa de público e de vendas de garrafas de 2015 — diz o presidente da festa, Clóvis Furlanetto.

O título de Capital Nacional do Espumante não veio à toa: a cidade foi a primeira do país a produzir a bebida francesa, em 1913, por meio do trabalho e conhecimento vitivinícola dos imigrantes italianos que chegavam ao município. Mais de um século depois do primeiro estouro de garrafa, Garibaldi segue mantendo viva a tradição dos antepassados.

Segundo dados do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), em 2016, o município perdeu apenas para Bento Gonçalves na comercialização de espumante, sendo responsável por 28, 17% das vendas no Estado. Este fator se deve principalmente fato de Bento possuir vinícolas maiores, enquanto Garibaldi preserva a essência de produção familiar, entre outras características.

Os organizadores também mantêm expectativas modestas em relação à comercialização do carro-chefe do evento. Para o presidente da festa, a retração econômica e, consequentemente, a freada nas compras por parte dos consumidores, deve refletir na venda da bebida. A expectativa é que sejam comercializadas cerca de 30 mil garrafas de espumante, mesmo número registrado na última edição. Por isso, Furlanetto lembra que o objetivo principal do evento é festejar a produção da bebida e não apenas focar na relação comercial:

— A gente quer repassar para o público que é realmente uma festa e não uma feira. Nós procuramos montar um evento inovador, mas mantendo as referências das festas anteriores _ comenta o organizador.

Atrações para toda a família

Uma coisa é certa: quem visitar a Fenachamp não poderá reclamar que faltam opções de entretenimento. Somente na área gastronômica, são 14 restaurantes que devem servir 70 tipos de lanches e refeições diferentes. As opções partem de R$ 2, como o picolé de frutas, até R$ 40, como as porções de oito bolinhos de bacalhau.

Quem curte adrenalina não pode deixar de conferir os esportes ao ar livre como o bunguee jump, a tirolesa e a parede de escalada, que estarão na parte externa do parque. Outra novidade desta edição é a Selfie nas Alturas, que consiste em um bar elevado a 40 metros do chão. No espaço, o visitante pode saborear espumantes e petiscos durante 20 minutos, entre os dias 12 e 15. O ingresso para esta atração custa R$ 25.

O público que passar pela Fenachamp também vai curtir shows durante todo o dia. Às sextas-feiras, as noites serão dedicadas às baladas, com temas eletrônico, sertanejo, rock e reggae. Outra atração já tradicional é o sabrage coletivo, que ocorrerá na tarde de sábado. Nesta atividade, os visitantes são convidados a estourar o espumante com um sabre. Em 2015, 277 garrafas foram sabradas. Para este ano, a expectativa é reunir mais de 500 participantes.

Uma tradição de quatro gerações

A vinícola Vaccaro, localizada no interior de Garibaldi, une o trabalho de quatro gerações há mais de 60 anos. Hoje, o empreendimento familiar é comandado pelos primos Diego Vaccaro, 32 anos, e William Vaccaro, 24, que farão a exposição de quatro espumantes na Fenachamp. A expectativa da dupla é comercializar cerca de duas mil garrafas, junto com outras cinco empresas integradas à Associação de Vinicultores de Garibaldi (Aviga).

Diego e William comandam a vinícola da família e veem a festa de Garibaldi como vitrine para os negócios. Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Como a produção da vinícola é pequena se comparada a outras gigantes do ramo, os primos prezam pela qualidade do produto. Em uma pequena sala, com temperaturas e luzes ajustadas, cerca de mil espumantes passam pela fermentação em garrafa, no chamado método champenoise ou tradicional. Neste tipo de processo, o espumante leva mais de um ano para ficar pronto e se diferencia pela qualidade e aroma.

— O espumante fica mais encorpado — explica Diego, ressaltando que a empresa vende anualmente até seis mil garrafas deste produto.

Além dos espumantes, como o moscatel e o brut, a Vaccaro produz vinhos e sucos, a partir da matéria-prima cultivada em cerca de 25 hectares pertencentes à própria família. Os próximos passos dos dois empreendedores é lançar uma ferramenta de vendas online, propagando ainda mais a marca da família, que hoje já tem consumidores no Rio de Janeiro e em São Paulo.

PROGRAME-SE

:: O que: 15ª Fenachamp.

:: Onde: Parque da Fenachamp, na VRS-313, São Miguel, em Garibaldi. O parque pode ser acessado pelo KM 2248 da BR-470, no ponto conhecido como Trevo da Fenachamp, sentido Garibaldi-Carlos Barbosa.

:: Quando: de hoje até o dia 29, às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados.

:: Horários: hoje, das 17h às 21h. Às sextas o parque funciona das 18h às 24h; no sábado, das 16h30min às 22h30min e domingos, das 11h às 20h30min.

:: Quanto: ingressos antecipados custam R$ 10, pelo site do evento, nas lojas Benoit e na Secretaria de Turismo do Município (endereço e horário). Na hora, o público paga R$ 15. O estacionamento também é R$ 15. Há a opção de passaporte, que custa R$ 120 e dá direito à entrada e estacionamento para todos os dias da festa. Grupos acima de 10 pessoas desembolsam R$ 10 cada um.

:: Informações: www.fenachamp.com.br ou 3462.6779.