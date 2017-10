Ciclista que morreu após ser atropelado por caminhão é sepultado em Farroupilha

Trânsito 04/10/2017 | 17h33 Atualizada em

O sepultamento de Pedro Crispin da Silva, 66 anos, que morreu após ser atropelado na tarde desta terça, ocorreu nesta quarta-feira. A vítima era natural de Caxias do Sul, mas morava em Farroupilha.

O acidente que vitimou Crispin ocorreu no km 62 da ERS-122, em Farroupilha. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital São Carlos, porém, não resisitiu aos ferimentos e morreu por volta das 23h.

De acordo com informações da Polícia Civil de Farroupilha, Crispin estaria empurrando a bicicleta na margem da rodovia — no trecho próximo ao antigo desvio do pedágio — quando foi atingido pelo veículo que possui placas de Não me Toque.