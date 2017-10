Ciclista morre em acidente na BR-116, em Vacaria

Trânsito 17/10/2017 | 07h29 Atualizada em

A colisão entre um caminhão com placas de Campestre da Serra e uma bicicleta no acesso ao km 40 da BR-116, resultou na morte de Sebastião Jairo Gomes, 78 anos na tarde desta segunda-feira, em Vacaria. Por volta das 18h30min, o veículo, que seguia pela Av. Samuel Guazelli, tentava manobrar para acessar a rodovia federal, no sentido Campestre da Serra, quando colidiu contra a bicicleta, que cruzava a BR em direção ao bairro Borges.

Samu e bombeiros tentaram socorrer a vítima, que acabou não resistindo aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital Nossa Senhora da Oliveira.

De acordo com a Polícia Civil de Vacaria, o trevo onde ocorreu a fatalidade é um local de alta incidência histórica de acidentes graves e atropelamentos.

O corpo de Sebastião Jairo Gomes será sepultado na tarde desta terça-feira no Cemitério Público São Francisco, em Vacaria. Apesar de residir em Vacaria, ele era natural de Santa Catarina.