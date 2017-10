Chuva deixa bairros de Caxias do Sul sem luz e água

Após temporal 19/10/2017 | 11h43 Atualizada em

O temporal que atingiu Caxias do Sul entre a noite de quarta-feira e madrugada desta quinta-feira prejudica o abastecimento de luz e água em alguns bairros da cidade. Conforme o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), por conta da falta de energia elétrica na Estação de Bombeamento de Água Bruta (EBAB) Marrecas e na Estação de Tratamento de Água (ETA) Morro Alegre, os moradores das regiões Norte, Nordeste e Sul foram afetados.

Os bairros e loteamentos prejudicados, segundo o Samae, são: Colina Sorriso, Capivari, Jardim Eldorado, Serrano, Ana Rech, São Cristóvão, Serrano e Vila Bella. Além disso, na região Nordeste da cidade, uma equipe realiza obras de interligação da nova adutora Marrecas Rota do Sol e isso também pode prejudicar o abastecimento nesta área.

A situação deve ser normalizada logo depois que for restabelecida a energia elétrica nessas regiões. De acordo com a Rio Grande Energia (RGE), uma força-tarefa foi montada para restabelecer a energia no menor tempo possível. Ainda não há um levantamento de quantas pessoas foram afetadas pela interrupção do abastecimento de energia.