Cerca de 45 mil pessoas receberão kit gratuito para TV digital, na Serra

Cerca de 4,5 mil pessoas em Caxias do Sul já retiraram o kit gratuito para continuar tendo acesso ao sinal de TV aberta após 31 de janeiro de 2018. Na data, o sinal analógico será substituído pelo digital na região e quem tem modelos de TV mais antigos (fabricados antes de 2010, geralmente) deve comprar um conversor e uma antena para acompanhar a mudança.

Beneficiários de programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, podem adquirir equipamento sem custo. Quarenta e cinco mil kits devem ser distribuídos na Serra, sendo 24 mil somente em Caxias do Sul. Para conferir se você tem direito ao benefício, é necessário telefonar para o número 147 ou entrar no site sejadigital.com.br. A dúvida também pode ser esclarecida a partir da segunda-feira (23), bastando ir até o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo e informar o número do Número de Identificação Social (NIS).

Conforme Márcia Cavalcante, gerente de operações da Seja Digital, instituição não-governamental e sem fins lucrativos que coordena a migração do sinal, um atendente da entidade estará disponível para atender ao público nos Cras.

— Depois que a pessoa fica sabendo se é beneficiária, pode agendar a retirada no ponto mais próximo da sua casa.

Por enquanto, agências dos Correios estão funcionando como pontos de entrega na região. Ela alerta, porém, que só deve comparecer a esses locais quem já tiver um horário agendado para a retirada do equipamento.

Paulo Gilberto Moraes, 44, e Estela Francisca Faria, 50, foram buscar seu kit na tarde de ontem. O casal, que mora no bairro De Lazzer, não sabia que tinha direito ao benefício e foi surpreendido por uma mensagem da Seja Digital.

— Eu vi na TV que ia trocar o sinal, mas não sabia que tinha ganhado o equipamento — relata o montador de móveis.

O kit para a TV digital contém uma antena UHF e um conversor com controle remoto. Márcia Cavalcante explica que no momento da entrega são passadas instruções de instalação.

— É muito fácil. Mas, se a pessoa não se sentir confortável, recomendamos contratar um técnico para o serviço.

Oitenta e nove municípios do RS terão o sinal analógico desligado até o fim de janeiro. Para o restante do Estado, o cronograma será definido pela Anatel, mas a tendência é que a transição seja concluída em 2018. Quem não tem direito ao kit grátis deve adquirir o equipamento no varejo, segundo Gilberto Flach, mobilizador local da Seja Digital.

— O sinal não vai ser desligado só para as pessoas que estão em programas sociais. Então, quem não tem o televisor preparado para receber o sinal, vai ficar sem TV — alerta.

O conversor é vendido nas lojas por cerca de R$ 80, mas o preço pode variar conforme os recursos extras do aparelho escolhido. Quem tem televisores com conversor interno pode comprar só a antena, com custo de cerca de R$ 50.

Troca de sinal deve melhorar a internet

Entre os benefícios da TV digital, a gerente de operações da Seja Digital enumera a melhor qualidade de som e imagem, a possibilidade de interatividade e recursos inclusivos, como programas com audiodescrição e tradução na língua brasileira de sinais (libras).

— A tecnologia permite tudo isso, agora é a oportunidade para as emissoras começarem a oferecer esse conteúdo — explica Márcia Cavalcante.

A transição de sinal, porém, vai gerar uma vantagem adicional. Hoje, o sinal analógico ocupa a frequência de 700 mega-hertz (MHz), a mesma utilizada pela tecnologia 4G. Com a troca para o sinal digital, a faixa vai estar liberada, aumentando a velocidade da internet móvel.

— Monitoramos a cidade de Brasília antes e depois da troca, e é impressionante como limpou (o sinal) — informa.

COMO RETIRAR O KIT

:: Acessar o site sejadigital.com.br, ligar para o número 147 ou, a partir de segunda-feira, ir até o Cras mais próximo.

:: Informar o número do NIS para conferir se tem direito ao benefício.

:: Agendar o melhor horário e local para retirar o equipamento.

QUEM PRECISA DO EQUIPAMENTO

:: Se a TV é de LED, LCD ou plasma e tem o selo DTV, ela é digital. Só é necessário uma antena.

:: Se a TV não tem o selo, mas é de LED, LCD ou plasma, é necessário conferir o manual ou contatar o fabricante. Se foi fabricada antes de 2010, provavelmente não é digital e necessita de um conversor.

:: TVs de tubo necessitam do conversor.

:: Caso o usuário já tenha TV por assinatura ou parabólica, não são necessárias alterações.

CRONOGRAMA NA SERRA

:: O sinal analógico será desligado até o dia 31 de janeiro de 2018 nas seguintes cidades da região: Alto Feliz, Barão, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Campestre da Serra, Canela, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Feliz, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Monte Belo do Sul, Nova Petrópolis, Nova Roma do Sul, Picada Café, São Francisco de Paula, São Marcos, São Sebastião do Caí, Tupandi, Vale Real e Veranópolis.

:: Até o fim de 2018, deve ser desligado nas demais cidades do RS.

:: O Brasil tem até o fim de 2023 para completar a transição.