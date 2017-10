Caxias não emite mais Certificado Internacional de Vacinação Contra a Febre Amarela

Por tempo indeterminado 03/10/2017 | 19h10 Atualizada em

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro de Saúde não está fazendo a emissão do Certificado Internacional de Vacinação Contra a Febre Amarela. Isso ocorre devido a problemas no equipamento de impressão. Ainda não é previsto o prazo para a regularização do serviço.



Leia mais:

Atendimento em rodoviária de Serafina Corrêa é suspenso

A emissão do certificado é de responsabilidade a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Caxias do Sul era, eté então, o único município do país, exceto capitais, a disponibilizar o serviço. A experiência de descentralização da emissão do Certificado iniciou em Caxias do Sul em junho de 2012. Pelo acordo, o município disponibilizaria o espaço e um servidor e a Anvisa, o equipamento, o que não estava ocorrendo.

A impressora enviada inicialmente pela Anvisa não estava em boas condições de uso e precisou ser substituída pelo município. Recentemente, por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), a Anvisa também solicitou a Caxias do Sul a devolução da CPU usada para este fim, alegando estar sendo usada em local que não pertence à área de abrangência da Anvisa.

Além disso, o município também cedia um servidor, deslocado da Vigilância Ambiental ou da Sala de Vacinas, exclusivamente para realizar a emissão do documento. A SMS reforça ainda que nunca recebeu recursos financeiros para prestar este serviço. O conserto ou a substituição do equipamento está em análise pela SMS.