Casinha de chaveiro é demolida no parque dos Macaquinhos, em Caxias

O pente-fino da prefeitura sobre os imóveis públicos não deixou passar nem uma casinha de alvenaria onde funcionava um estabelecimento de venda e fabricação de chaves localizada na Rua Alfredo Chaves, junto a uma das entradas do Parque dos Macaquinhos, no bairro Exposição. A demolição da estrutura, que foi concluída na quarta-feira, foi possível a partir da reintegração de posse expedida pela Justiça em 14 de setembro. O processo tramitava desde 2007.

De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, inicialmente, o local teria as aberturas e o telhado restaurados. Porém, durante a semana, houve a decisão do poder público em desmanchar o imóvel. A administração ainda não sabe qual destinação dará à área.

O comerciante Lelis Clenir Silveira, 55 anos, trabalhava como chaveiro no ponto há quase 18 anos. Na época, ele comenta que adquiriu o imóvel já com todo os aparatos para exercer a função e sempre esteve ciente da condição irregular e do iminente despejo que poderia sofrer.

— Quando comprei, o homem que me vendeu tinha uma espécie de autorização da prefeitura. Ele já tinha me avisado que os fiscais estavam cobrando a saída dele já naquela época (em 1999) — explica.

Ainda assim, Silveira lamenta o ocorrido, pois, segundo ele, o lucro obtido com o estabelecimento é a única renda da família, que mora no bairro Monte Carmelo e é composta por quatro pessoas.

Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

— Vieram com guardas (municipais), oficial de Justiça e duas viaturas para me tirar de lá. Então, estacionei minha caminhonete na frente (da casinha) para continuar a trabalhar. Mas os fiscais já ameaçaram me multar se eu não sair dali. Então, estacionei ela (a caminhonete) no espaço que ficava atrás da minha lojinha — comenta.

Apesar de ter novamente se instalado logo à frente da estrutura, ele relata que os clientes não percebem sua presença no local.

— Eles chegam ali e enxergam a casa sendo desmontada e vão embora. Estou com meu carro estacionado nos fundos de onde ficava minha loja, porque meu alvará de funcionamento é daquele endereço, inclusive. Pretendo alugar uma salinha em outro lugar o mais rapidamente possível mas, mesmo assim, a visibilidade li era muito boa — lamenta.

De acordo com Silveira, antigamente, a casinha abrigada uma guarita da Guarda Municipal.