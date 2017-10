Carro pega fogo após acidente na BR-116 em Caxias do Sul

Trânsito 19/10/2017 | 09h20 Atualizada em

Um carro pegou fogo depois de bater num muro às margens da BR-116, em Caxias do Sul. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que recebeu o chamado por volta das 8h30min, o condutor de um Peugeot perdeu o controle do veículo, colidiu no muro de uma empresa que fica nas proximidades da entrada do bairro Planalto e pegou fogo. As chamas foram controladas e o homem não sofreu ferimentos.

Leia mais:

Temporal derruba árvores e destelha casas na Serra

Agente é preso com arma em penitenciária de Caxias do Sul

Empresário morre prensado por trator em Flores da Cunha

O local onde aconteceu o acidente, em direção ao Monumento do Imigrante, é uma curva e ponto frequente de acúmulo de água na pista. Esta talvez tenha sido a causa da colisão, já que no momento do acidente chovia na cidade. Após a batida, o veículo parou sobre o acostamento e não prejudicou o trânsito.