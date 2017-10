Capotamento de veículo deixa três feridos em Gramado

ERS-235 15/10/2017 | 10h30 Atualizada em

Duas mulheres e um homem ficaram feridos após o carro em que estavam capotar na ERS-235, próximo ao km 39, na manhã deste domingo, em Gramado.



As vítimas foram socorridas pelos bombeiros no local do acidente. As duas mulheres foram encaminhadas ao Hospital de Canela, onde seguem em observação. O homem está internado no Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado. O trio não corre risco de vida.

De acordo com a Brigada Militar, a hipótese é que o acidente ocorreu por falha humana. A polícia de Taquara está no local e dará andamento ao caso.

As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas. O carro em que elas estavam, Kia Cerato, tinha placas de Gramado.

